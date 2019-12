Umweltbewusst einkaufen : Unverpackt-Laden feiert Eröffnung

Judith Voss (l.) und Katja Schöpfl haben ihren Unverpackt-Laden nun offiziell eröffnet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Katja Schöpfl und Judith Voss haben es geschafft, den Unverpackt-Laden für Radevormwald zu realisieren. Freitag feierten sie Eröffnung.

Seit Freitag kann man in Radevormwald umweltbewusster einkaufen und sich mit seinem Lebensmitteleinkauf für weniger Müll einsetzen. Der Unverpackt-Laden von Katja Schöpfl und Judith Voss feierte in dieser Woche unter dem Namen „ausgewogen-unverpackt“ Eröffnung.

Das Interesse am Konzept ist groß. „Wir haben viel Unterstützung erfahren, als unsere Crowdfunding-Aktion ins Stocken geraten ist“, sagt Katja Schöpfl. Das Ziel des Finanzierungskonzeptes waren 12.500 Euro, das nicht nur zur finanziellen Unterstützung des Ladens gedacht war. Die Crowdfunding-Aktion diente auch dazu, um das Interesse an einem Unverpackt-Laden in Radevormwald abzufragen. „Nachdem wir öffentlich nach Hilfe gefragt und zur Unterstützung aufgerufen hatten, hat sich etwas getan. Die Menschen haben sich an der Crowdfunding-Aktion beteiligt, unser Ziel wurde erreicht.“ Katja Schöpfl und Judith Voss konnten so ihr Versprechen, den Unverpackt-Laden noch in diesem Jahr zu eröffnen, einhalten.

Info Mittagspause gibt es nicht Öffnungszeiten Der Unverpackt-Laden „ausgewogen-unverpackt“ ist offiziell seit Freitag offen. Das Geschäft an der Blumenstraße 7 hat montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ab Januar ist montags Ruhetag. Eine Mittagspause gibt es nicht, damit Berufstätige ihre Mittagspause nutzen können, um einkaufen zu können. Das Geschäft wird von Katja Schöpfl und Judith Voss geführt. Sie sind erreichbar unter der Tel.: 0175 5694356.

In der vergangenen Woche wurde die Einrichtung des Geschäfts in der Blumenstraße geliefert und vor Ort eingebaut. Das Ladenlokal duftet jetzt nach frischem Seekiefern-Holz. Die Einrichtung des Lebensmittelgeschäfts besteht in erster Linie aus sogenannten Röhren, in denen Reis, Getreidesorten oder Nudeln aufbewahrt werden. Von den Röhren, die über die Crowdfunding-Aktion auch von Unternehmern der Stadt finanziert werden konnten, gibt es in dem Geschäft 21 Stück. Die Geschäftsinhaberinnen verbrachten diese Woche die meiste Zeit damit die Röhren mit den Lebensmitteln zu befüllen, sie zu etikettieren und aufzuhängen. „Wir haben außerdem verschiedene Müslisorten, Zucker, Mehl und eigentlich alle trockenen Lebensmittel, die man für den täglichen Bedarf benötigt“, sagt Katja Schöpfl, die das Geschäft zunächst zusammen mit Judith Voss betreiben wird, aber langfristig auch eine weitere Aushilfskraft einstellen möchte. Groß ist im Unverpackt-Laden aber auch die Auswahl an Süßigkeiten ist. Es gibt Bonbons und einige Lakritze.

Wie viele Produkte das Sortiment umfasst, steht noch nicht fest. „In den kommenden Wochen werden wir noch wachsen und natürlich auch merken, welche Produkte nachgefragt werden“, sagt Katja Schöpfl. Sie und ihre Freundin wollen sich mit „ausgewogen-unverpackt“ für eine bewusstere Konsumgesellschaft einsetzen, die sich gegen den Verpackungsmüll stellt.

Wer im Unverpackt-Laden einkaufen möchte, sollte im besten Fall die Behälter und Gläser mitbringen, in denen die Lebensmittel auch zuhause gelagert werden. Vor Ort können die Lebensmittel dann abgefüllt, gewogen und bezahlt werden. Dadurch, dass einzelne Portionen und Größen nicht individuell verpackt sind, wird extrem viel Verpackungsmaterial eingespart und auf diesem Weg die Umwelt geschützt.