Firma aus Radevormwald : Gira bietet Elektrohandwerk Unterstützung an

Radevormwald Unter anderem bietet der Spezialist für Gebäudetechnik den Betrieben Beratung zu Themen wie Auftragsstornierungen, Verzugsstrafen, staatlichen Zuschüssen, Sofortkrediten oder Kurzarbeitergeld an.

Das Radevormwalder Unternehmen Gira will während der Corona-Krise das Elektrohandwerk unterstützen. Der Spezialist für Gebäudetechnik will laut Torben Bayer, Leiter der Markenentwicklung und Marketing, nun zum Thema Recht und Steuer Hilfe anbieteten: „Experten beraten und informieren zu Auftragsstornierungen, Verzugsstrafen, staatlichen Zuschüssen, Sofortkrediten oder Kurzarbeitergeld.“

Gira hat eine Befragung unter den den rund 1200 Mitgliedern seines Kundenclubs aus dem Elektrofachhandwerk in Deutschland durchgeführt. Zwölf Prozent der Mitarbeiter in den Betrieben der befragten Aktivpartner sind demnach bisher infolge von Corona ausgefallen. „Und dies, wo schon in Normalzeiten dem Handwerk Fachkräfte fehlen“, erklärt Torben Bayer. 62 Prozent der befragten Handwerksunternehmen – so die Gira-Umfrage – befürchten deutliche Verschlechterungen für ihr Unternehmen, etwa durch weitere Personalausfälle, stornierte Aufträge oder aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Industrie und Großhandel, die mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer für wahrscheinlich halten.

Aus diesen Gründen hatte Gira ein Sofortprogramm aufgelegt, das die praktische Unterstützung des Elektrofachhandwerks in den Mittelpunkt stellt. „Wir knüpfen dort an, wo die Elektromeister derzeit am meisten der Schuh drückt“, erklärt Torben Bayer. Dazu hat der Mittelständler sein Angebot unter dem Motto „Hallo Handwerk, wir sind da“ um Leistungen erweitert, die den Betrieben bei der Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen helfen können. „Zwar kann zurzeit niemand alle Risiken beiseite räumen, die infolge der Pandemie entstanden sind. Aber wir können uns als zuverlässiger Partner erweisen, der seine Kunden in schwierigen Zeiten nicht auf sich allein gestellt lässt“, so der Gira-Marketingchef.