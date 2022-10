Unfall zwischen Radevormwald und Lennep : Unfall auf Bundesstraße 229 – Auto landet im Graben

Radevormwald/Remscheid Zeugen hatten beobachtet, wie das Auto plötzlich begann, in Schlangenlinien zu fahren. Grund war offenbar eine plötzliche Ohnmacht des Fahrzeugführers.

Gesundheitliche Probleme waren offensichtlich der Grund für einen Unfall, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 229 zwischen Radevormwald und Remscheid ereignet hat. Ein 67-jähriger Radevormwalder und seine 69-jährige Beifahrerin waren zu diesem Zeitpunkt mit einem Pkw von Herbeck in Richtung Lennep unterwegs. In Höhe der Ortschaft Niedernfeld begann das Auto nach Zeugenaussagen plötzlich in Schlangenlinien zu fahren. Wie die Insassen später erklärten, hatte der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Das Auto fuhr drei Verkehrsschilder um, prallte gegen die Leitplanke und landete schließlich im Straßengraben.