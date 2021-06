Parc de Châteaubriant in Radevormwald : Unbekannte zerstören Sitzbänke

Die vom Land bezahlten Bänke waren als Teil des Innenstadtprojektes „Ab in die Mitte“ im Mai 2012 bei der Veranstaltung „Lokalbesuch“ vorgestellt und mit einer Kaffeetafel in Betrieb genommen worden. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Vandalismus im Parc de Châteaubriant: Bürgermeister Johannes Mans zeigt sich entsetzt. Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet und bittet Zeugen, sich an die Polizei zu wenden.

Das muss die pure Zerstörungswut gewesen sein: Die Stadtverwaltung berichtete am Montagnachmittag von enormem Vandalismus im Parc de Châteaubriant. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes haben am Montagmorgen die Reste der Sitzbänke demontieren müssen, die der Kraft der bislang noch unbekannten Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht standgehalten hatten. Fünf der sechs Bänke sind nicht mehr zu gebrauchen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Stadtmitarbeiter mussten auch zahlreiche leere Getränkeflaschen und anderen Müll wegräumen, heißt es von Seiten der Stadt.