Aktion : UWG ist gegen Versiegelung von Flächen und verteilt Blumensamen

Radevormwald Die Fraktionsmitglieder verteilten Ostereier auf dem Markt und in den Wupperorten.

„Die Blumensamentütchen können auf der Wiese, im Vorgarten oder auch im Blumenkasten verwendet werden“, teilt die UWG-Fraktion mit. „Damit wollen wir verdeutlichen, dass uns die sichtbare Verschönerung unserer Stadt ebenso am Herzen liegt, wie die Lebensgrundlage für unsere Insekten.“ Die Fraktion kündigt an, in absehbarer Zeit auf der politischen Ebene einen Antrag zu stellen, „dessen Ziel es ist, die Versiegelung von privaten und gewerblichen Flächen in Radevormwald deutlich einzuschränken“, heißt es in der Mitteilung der UWG.