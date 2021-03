Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Großer Umzug am Gira-Campus geglückt

Radevormwald Eine logistische Herausforderung: Abteilungen wie der Werkzeugbau, die Verfahrens- und Messtechnik, Teile der Kunststofffertigung, der Messebau und die Lehrwerkstatt sind jetzt an den Standort Dahlienstraße zurückgekehrt.

Man kennt das aus dem privaten Bereich: Jeder Umzug birgt so seine ganz eigenen Herausforderungen. Das gilt aber erst recht, wenn ganze Produktionsabteilungen eines Industrieunternehmens mit ihren Anlagen verlagert werden müssen. So geschehen jetzt beim Gebäudetechnikspezialisten Gira mit dem Werkzeugbau, der Verfahrens- und Messtechnik, Teilen der Kunststofffertigung, dem Messebau und der Lehrwerkstatt. Denn für diese Abteilungen hieß es in den vergangenen Wochen, zu packen, weil sie aus angemieteten Flächen oder von anderen Liegenschaften der Firma zurück an den Stammsitz des Technologieunternehmens an der Dahlienstraße gekehrt sind.

Dort waren Flächen freigeworden, nachdem die komplette Montage und große Teile der Logistik im 30.000 Quadratmeter großen Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum am Gira-Campus an der Röntgenstraße eine neue Heimat gefunden hatten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei dem Umzug der „Heimkehrer“ wechselten aber nicht nur Mobiliar und Inventar in Umzugskisten den Standort, sondern auch zahlreiche Maschinen und Fertigungsanlagen. „Unsere Maschinen wiegen zwischen 1,5 und 17 Tonnen“, sagt Sascha Hasenburg, Leiter des Werkzeugneubaus. Eine echte Herausforderung, zumal die großen Abmessungen der Anlagen eine exakte Planung der möglichen Transportwege verlangten. Tatsächlich reichte nicht in jedem Fall solche Millimeterarbeit: Mehrere Maschinen mussten mit Hilfe eines Schwerlastkrans über eigens geschaffene Öffnungen im Dach der Werkshallen an den neuen Standort gehievt werden.