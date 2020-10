Halloween in Radevormwald : Wovor haben Sie sich schon einmal gegruselt?

Isabel Paulisch und ihre Familie haben ihr Haus in der Bredderstraße für Halloween geschmückt. Nach drei Jahren in den USA leben sie jetzt in Radevormwald und führen die Grusel-Tradition fort. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Unserer Redaktion hat sich bei bekannten Radevormwalderinnen und Radevormwaldern einmal umgehört, wovor sie sich als Kind gegruselt haben – oder vielleicht auch als Erwachsener.

„Ach, wenn’s mir nur gruselte!“ Das wünscht sich der Held im Grimm’schen Märchen „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“. Am Samstag, 31. Oktober, feiert man im angelsächsischen Raum und inzwischen auch in Deutschland das Fest Halloween , bei dem da Gruseln im Mittelpunkt steht. Angesichts der Corona-Pandemie ist die Party-Stimmung zu diesem Ereignis allerdings im Keller. Apropos Keller – wer hatte als Kinder nicht einen Bammel, alleine in den dunklen Keller zu gehen, um dort etwas zu holen? Unserer Redaktion hat sich bei bekannten Radevormwalderinnen und Radevormwalder einmal umgehört, wovor sie sich als Kind gegruselt haben – oder vielleicht auch als Erwachsener. Schließlich lebt eine ganze Filmindustrie davon, den Menschen eine Gänsehaut zu verpassen.

Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierte Kirchengemeinde „Ich bin in einer kleinen Mietswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgewachsen. Als Kind schickten mich meine Eltern oft in den Keller, um Getränke zu holen. Der Lichtschalter des Kellers befand sich aber seltsamerweise nicht neben der Kellertür, so dass ich in der dunklen Jahreszeit immer zwei Meter im Dunkeln noch gehen musste. Und weil ich Angst vor Einbrechern hatte, habe ich vor der Tür immer laut gesagt: ,Ach, wie gut, dass ich Judo kann!’ Allerdings konnte ich damals überhaupt kein Judo!“