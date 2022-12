Weihnachtsbräuche in Radevormwald Vom „Faulen Thomas“ und dem Jux-Bürgermeister

Wissen Sie, was der „Ful Tommes“ ist? Das war in den Tagen vor Weihnachten in Radevormwald einst eine stehende Wendung. „Der 21. Dezember, der Thomastag, wurde früher hier im Bergischen immer auf besondere Art und Weise begangen“, berichtet Heimatkenner Lutz Aldermann. „Es war üblich, dass der, der als letzter und auch noch zu spät an seiner Arbeitsstelle eintraf, der ,Ful Tommes‘ war.“ Und das bedeutete, das der „Faule Thomas“ seine Kollegen mit Schnaps versorgen musste, falls er nicht riskieren wollte, ständig mit dem Spottnamen angeredet zu werden. Radevormwalds Heimatdichter Karl Höltken, so berichtet Aldermann, habe diesen Brauch auch in einer Geschichte in „Rüötsch Platt“ verewigt. Darin heißt es: „An enem Winterdag, utgeri‘ecknet am 21. Dezember, hadde seck dä Kaal bim Stroppen verwielt un kom dodürch te spät in dr Krim an. Wecker domols am „Ful Tommesdag“, so neumede me dän Thomasdag frögger, as letzder dä Dür rinnerkom, dä moche dann för genaug Kloren sorgen, domet dat Ful Tommes raupen ophorde. So gung et dann ohk kottdrop an Kaals Arbedsti‘e munter rund...“