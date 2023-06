Sport in Radevormwald Walking Football ist beim TV Herbeck ein Volltreffer

Walking Football ist für alle Männer und Frauen geeignet, die aufgrund von zum Beispiel Kniebeschwerden normalen (Hallen)-Sport (Fußball, Handball, Basketball) nicht mehr ausüben können, aber nicht auf dynamischen Ballsport in der Gemeinschaft und in der dritten Halbzeit nach der sportlichen Übung verzichten möchten. „In der Regel betrifft das die mittlere bis ältere Generation, wobei das Alter keine entscheidende Rolle spielt. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind willkommen“, berichtet Feldermann. Bei den Spielregeln ist wichtig, dass nur gegangen werden darf, also nicht gelaufen wird. Der Ball darf maximal bis zur Hüfthöhe gespielt werden. Es gibt keinen Torwart. Übermäßiger Körperkontakt soll vermieden werden.