Vereine aus Radevormwald : TV Herbeck: Das war eine tolle Ferienfreizeit

Radevormwald In Holland hatten die Teilnehmer aus Radevormwald eine schöne Zeit. Auch auf das windige Ijsselmeer wagte man sich. Im nächsten Sommer geht es für Kinder in den Teutoburger Wald. Diese Freizeit ist bereits komplett ausgebucht.

Auch in diesem Jahr führte der TV Herbeck in Kooperation mit der HSG Rade/Herbeck und der Evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-Nord eine zweiwöchige Jugendfreizeit mit 21 Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren nach Friesland in den Niederlanden durch. Das sechsköpfige Freizeit-Team um Freizeitleiter Stefan Berghaus, Pfarrer Joachim „Jo“ Hall, „Technical-Direktor“ Detlef „Det“ Röbke, der stellvertretenen Vorsitzenden des TV Herbeck, Tanja Röbke, der „Kreativ-Designerin“ Conny Berghaus und schließlich Profi-Köchin Claudia Christ fuhr jetzt in dieser Konstellation zum zweiten Mal zusammen als Betreuer-Team auf Jugendfreizeit.