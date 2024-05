TV Herbeck beim Stadtfest in der Radevormwalder Innenstadt Große Erfolge an der XXL-Dartscheibe

Beim großen Stadtfest am vergangenen Wochenende in der Innenstadt durften sich die Besucher gerne auch sportlich betätigen. Und so waren die Familien Aster und Günther sowie Norman Meierle, Fabio Krempl und Nils Schmidt am Samstag für die erfolgreiche und weiter boomende Dartabteilung des TV Herbeck bei strahlendem Sonnenschein mit einer XXL- Dartscheibe vertreten.