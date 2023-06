Sport in Radevormwald TSV-Tennis stellt sich komplett neu auf

Knapp 100 Mitglieder gehören der Tennisabteilung des TSV Radevormwald an – nur ein Bruchteil des mehr als 900 Mitglieder starken Vereins. Trotzdem spielt Tennis an der Jahnstraße eine zentrale Rolle. Der TSV ist der derzeit einzige Verein in der Stadt auf der Höhe, der noch eigene Tennisplätze betreibt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat sich Vedran Gutic ein Herz gefasst und kurzerhand den vakanten Posten als Abteilungsleiter übernommen.