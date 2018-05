Radevormwald: TSV Schwarz-Weiß spielt weiterhin eine gute Saison

Radevormwald Für die Damen 30 der Tennisabteilung des TSV SW Radevormwald geht die Saison erfolgreich weiter. Bei schwülwarmem Wetter blieb die Mannschaft am Samstagnachmittag auch im dritten Spiel ungeschlagen. Mit 8:1 gewann man gegen das Team von Ford Wülfrath, den letztjährigen Zweiten der Bezirksliga.

Der einzige Verlustpunkt war die Folge einer verletzungsbedingten Aufgabe der mit 6:1,2:1 in Führung liegenden Rader Spielerin. In der Tabelle steht das Team aus Rade, das in der gleichen personellen Besetzung der ersten Spiele antrat, mit 3:0 Punkten und 26:1 Matchpunkten weiterhin an der Spitze und untermauerte eindrucksvoll den Anspruch auf einen Aufstiegsplatz.