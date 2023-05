Sportverein in Radevormwald TSV Schwarz-Weiß vor großen Herausforderungen

Statt einer Jahresmitgliedschaft haben Interessenten auch beim TSV die Möglichkeit, einen Zehnerblock zu kaufen und damit zehn Mal an einem Training teilzunehmen. Einige Mitglieder schlugen vor, die Kursusgebühren von derzeit zwischen 1,70 bis 2,50 Euro pro Einheit mit dem Sportscheck deutlich zu erhöhen, so dass sich auf lange Sicht eine Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag – je nach Sportart – zwischen 42 und 200 Euro finanziell eher lohne. Über eine Erhöhung müsste ohnehin nachgedacht werden, wenn der Verein es nicht schafft, zusätzliche Mitglieder zu akquirieren. „Die Gas- und Strompreisentwicklung stellt uns vor große Herausforderungen“, sagte Reichenberg. Auf lange Sicht müsse die Heizungsanlage ausgetauscht werden. Zwischen 30.000 und 50.000 Euro seien dafür notwendig. Eine Investition, die der Verein allerdings nicht tätigen will, so lange nicht klar ist, wie es mit dem Standort des Vereins an der Jahnstraße weiter gehen wird. Offiziell läuft der Pachtvertrag 2027 aus. Der Verein sei daran interessiert, die Pacht zu verlängern, betonte Reichenberg. Die Vereinsanlage samt Tennisplätzen – Herzstück des Vereins – seien in einem sehr guten Zustand.