Leichtathleten aus Radevormwald Junge TSV-Sportler erfolgreich bei Wettbewerb

Gleich zweimal aufs Treppchen schaffte es Victor Wendt Vasques (M15), der über 100 Meter in 12,76 Sekunden den zweiten Platz belegte. Über 300 Meter errang er in sehr guten 40,45 Sekunden mit deutlichem Vorsprung den 1. Platz und deutete damit sein Langsprinttalent an. Seine Schwestern Magda (W12) und Clara (W10) gingen über 800 Meter an den Start. Magda konnte mit 2:50,15 Minuten den zweiten Platz erringen, zeigte in einem taktisch bestimmten Rennen noch deutliche Leistungsreserven. Clara erzielte 3:18,51 Minuten und wurde wie im 50-Meter-Hürdenlauf (10,81 Sekunden) die Achte in ihrer Altersgruppe.