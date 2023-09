Schlepperbande Honsberg mit drittem Trecker-Treffen Trecker-Schätzchen waren Hingucker

Erst im vergangenen Jahr erwarb Kemper den wiesengrünen Fendt Farmer 3S, Baujahr 1966, mit einer Spitzenleistung von 29 km/h. Was ihn am meisten an den alten Traktoren begeistert? „Technik, die inspiriert und vor allem die Optik, die Detailverliebtheit, mit der früher die Traktoren hergestellt wurden“, sagt er. Früher hätten sich die Maschinenhersteller viel mehr Gedanken über die Optik gemacht, „obwohl heute viel mehr Designer an neuen Modellen arbeiten.“ Auch die Technik sei weniger anfällig. Sein jetziges Gefährt habe nach 57 Jahren gerade mal seinen zweiten Auspuff erhalten. „Versuchen sie das mal bei einem Auto.“