Wirtschaft in Radevormwald : Trauer um Unternehmer Hans Kuhn

Radevormwald Der Mitbegründer der Firma Kuhn Edelstahl starb im Alter von 91 Jahren. Gesellschafter, Geschäftsführer und Mitarbeiter würdigen nicht zuletzt seine menschliche Art, die ihm hohe Achtung eingebracht habe.

Als Hans Kuhn in die Geschäftsführung eintrat, hatte das Unternehmen soeben seine Niederlassung in Radevormwald gegründet. Zuvor war der Firmenstandort in Monheim gewesen, wo Klaus Kuhn in den Räumlichkeiten der Schleudergießerei Koenen & Regel eine Lohndreherei gegründet hatte.