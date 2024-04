Radevormwalder Totschlag-Prozess „Auf einmal habe ich Schreie gehört“

Radevormwald · Vor dem Landgericht Köln sagte am Montag ein Zeuge der Tat am 23. August 2023 in Radevormwald aus. Er habe gehört, wie jemand geschrien habe: „Ich blute, ich blute!“

29.04.2024 , 15:16 Uhr

Nach der Tat hatten Radevormwalder am Tatort Kerzen und Blumen niedergelegt. Foto: Jürgen Moll

Von Wolfgang Weitzdörfer