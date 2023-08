Gemeinschaftlicher Totschlag in Radevormwald Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft

Nach dem Gewaltverbrechen am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt, bei der ein 19-Jähriger umgebracht wurde, wurde der zunächst vorläufig festgenommene Beschuldigte am Montag dem Ermittlungsrichter in Köln vorgeführt. Das teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstagvormittag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Richter habe antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags erlassen.