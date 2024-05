Schmankerl aus Bayern und Österreich Alpine Küche und Tiroler Flair im Bergischen Land

Ebenfalls viel Erfahrung in der Gastronomie haben Inge und Werner Schmuck, die seit den 1970er-Jahren in der Region aktiv sind. 2004 ersteigerten sie schließlich das damalige Landhaus Lennertz, das sich aber beharrlich der Renovierung verweigerte und letztlich abgerissen werden musste. In dem Neubau an der B 51 in Burscheid pflegt das Ehepaar österreichische Gemütlichkeit und verspricht, klassische Gerichte modern zu interpretieren und mit neuen Kreationen zu überraschen. Viel geändert habe sich in den nun fast 20 Jahren eigentlich nicht, sagt Inge Schmuck: „Mein Mann ist immer noch der beste Koch, er macht alles von Hand, da gibt es nichts aus der Dose.“ Täglich wechseln die Empfehlungen, man bietet Menüs mit Weinbegleitung, eine Weinkarte, sowie eine große Auswahl an Spirituosen an. Bei den Vorspeisen kann man beispielsweise zwischen Tafelspitzcarpaccio, hausgebeiztem Lachs und Semmelknödel mit Pilzragout wählen. Es gibt Flädlsuppe, Backhendl, gebratenes Zanderfilet - die Kartoffeln als Beilage heißen hier natürlich Erdäpfel - oder auch einen österreichischen Rostbraten. Die zusätzlichen Schmankerl wie Apfelstrudel, Marillenknödel oder Schweinebraten mit Knödeln wechseln wöchentlich. Als Familienbetrieb haben die beiden keine Probleme mit fehlendem Personal: „Wir bedienen hundert Leute zu zweit, dafür sind wir bekannt und ein eingespieltes Team“, sagt Inge Werner, die nebenbei Teddybären und allerlei Dekoration sammelt. Wie auch Sigrid Braselmann von der Klütinger Alm findet Inge Schmuck: „Es kann hart sein, aber was man gerne macht...“ Und wenn Sigrid Braselman an der Klütinger Alm abends den Biergarten abräumt, genießt sie die bergische Alm. „Dann werden die Berge leer, es kehrt Ruhe ein. Hier bekommt mich keiner weg“.