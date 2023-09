Senioenbeirat und Corso-Kino in Radevormwald Thriller, Komödie und Familiendrama

Zum nächsten Kino-Nachmittag lädt der Seniorenbeirat in Kooperation mit dem Betreiber des Corso-Kinos an der Hohenfuhrstraße für Dienstag, 12. September, 15 Uhr, ein. Gezeigt wird der Film „Rabije Kurnaz gegen George W. Busch“ – zugleich Politthriller, Komödie, Anwalts- und Familiendrama, temperamentvoll und mit großem Herz erzählt, heißt es in der Ankündigung.