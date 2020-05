Kommunalwahl in Radevormwald : Lorenz (RUA) will Bürgermeister werden

Radevormwald Die neue Wählergemeinschaft hat ihre Kandidaten nominiert. Überraschend ist der Wechsel von drei UWG-Mitglieder zur RUA: Sabine und Dietmar Danowski sowie Burkhard Wigge. Damit verliert die UWG ihre stellvertretende Vorstandsvorsitzende und drei sachkundige Bürger.

Die Radevormwalder Unabhängige Alternative RUA hat am Montag im Bürgerhaus die Kandidaten für die Wahlbezirke zur Kommunalwahl im September bestimmt. Auch nominierte sie einstimmig Thomas Lorenz zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. „Nach über 30 Jahren als Unternehmensberater, Coach und Mediator in großen Dax-Unternehmen, bei Mittelständlern im Bergischen oder bei einer Stadt wie München verfüge ich über ein breites Spektrum an Erfahrungen in der Führung, besonders auch in Krisen“, erklärt dazu der Kandidat. „Diese habe ich schon in verschiedenen Büchern niedergeschrieben.“ Nun wolle er diese Kompetenz auch der Stadt Radevormwald zur Verfügung stellen, erklärt Lorenz.