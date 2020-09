Kultur in Radevormwald : Theatergruppe MaskeRader veranstaltet Leseabend

Radevormwald Zwar müssen die Amateur-Schauspieler die Premiere des Stücks „Wie du mir, so ich dir“ auf das kommende Jahr verschieben, dennoch wird am 16. Oktober eine Veranstaltung im Bürgerhaus geben.

Die Theatergruppe MaskeRader kommt am Freitag, 16. Oktober ins Bürgerhaus. Obwohl die Premiere des Stücks „Wie du mir, so ich dir“ auf 2021 verschoben wurde, wollten die Hobby-Schauspieler nicht auf einen Aufritt in diesem Jahr verzichtet. Der Titel der Veranstaltung im Oktober „Der Chesnot ist abgesagt, Schauspieler in der Corona-Krise“ hat in den vergangenen Tagen, seitdem die Plakate in Radevormwald hängen für einige Missverständnisse gesorgt. „Leider haben wir erste Rückmeldungen erhalten, dass unser Plakat fehl gedeutet wurde, in der Form ,Ach, habt ihr eure Aufführung abgesagt?’ Dem ist natürlich nicht so. Die Veranstaltung im Oktober steht“, sagt Kai Olthoff, Hobby-Schauspieler und Sprecher der „MaskeRader“. Weil die Aufführung der Komödie von Pierre Chesnot verschoben werden musste, hat die Theatergruppe ein neues Konzept entwickelt, das Corona-konform durchgeführt werden kann. Der Leseabend, dessen Titel die Anspielung auf die verschobene Aufführung enthält, ist über zahlreiche digitale Proben entwickelt worden. „Zahlreiche Proben sind dieses Jahr ausgefallen, weil wir uns nicht persönlich treffen konnten. Mit digitalen Proben konnten wir aber einen Leseabend vorbereiten“, sagt Kai Olthoff. Unter der Leitung von Regisseurin Susa Weber kommen am 16. Oktober fünf Schauspieler auf die Bühne. Sie werden berührende, nachdenkliche, aber auch komische Texte lesen, damit die Corona-Krise an ihrem geplanten Theaterabend nicht die Hauptrolle erhält. Die Schauspieler lesen über Liebe, Treue, Verlust und Wahrheit. „Wenn das Gewohnte außer Kraft gesetzt wird, ermöglicht das auch die Freiheit, etwas Neues zu entwickeln“, heißt es in der Vorankündigung. Das Publikum der „MaskeRader“ kann sich auf einen kreativen Abend freuen, den die Schauspieler entwickelt haben, um auch in diesem Jahr Kultur zu schaffen. Die Veranstaltung beginnt am 16. Oktober um 19.30 Uhr, die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf für 12 Euro erhältlich. Reservierung unter Tel. 02195 932177. Flora Treiber