Radevormwald : „Herz der Finsternis“ auf der Bühne im Bürgerhaus

Radevormwald Das Rheinische Landestheater aus Neuss gastiert am Mittwoch (10.4.) mit dem nächsten Abo-Stück der Spielzeit des Kulturkreises Radevormwald im Bürgerhaus. Gespielt wird eine Bühnenadaption der Erzählung „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad.

Ende des 19. Jahrhunderts heuert der Seemann Marlow für eine belgische Handelsgesellschaft auf einem Dampfschiff an. Er soll auf dem schwarzen Fluss immer weiter ins Herz Afrikas vordringen, um in den Tiefen des Kontinents einen mysteriösen Handelsagenten namens Kurtz aufzuspüren. Dieser soll der erfolgreichste, aber zugleich auch der brutalste Elfenbeinhändler der Gegend sein. Er hat sich ein gottgleiches Imperium geschaffen, über das er tyrannisch herrscht. Von düsterer Faszination angetrieben, begibt sich Marlow auf die Suche nach dem geheimnisvollen Mann und wird dabei mit der Brutalität des Kolonialismus konfrontiert – und mit den Abgründen des eigenen Ich. Marlow sieht ein Land, das leidet und dessen Bevölkerung von den Belgiern im Auftrag König Leopold II. ausgenutzt und geknechtet wird. Was Marlow auf dieser Reise sieht und erlebt, wird er nie vergessen können. Auch seine eigenen Maßstäbe, was gut und was böse ist, geraten ins Wanken.