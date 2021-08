Radevormwald in der Corona-Pandemie : Teststation erwartet wieder mehr Zulauf

Nicole Kirchner am neuen Standort der Teststelle neben der Bergischen Apotheke am Schlossmacherplatz. Die neuen Bestimmungen, damit rechnet Betreiber Ralph Bültmann, werden den Bedarf an Tests deutlich steigern. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Radevormwalder Apotheker Dr. Ralph Bültmann rechnet mit einer steigenden Nachfrage. Seine Station ist jetzt direkt neben der Bergischen Apotheke.

„Mit dieser Entscheidung wird die Zahl der Corona-Schnelltests wieder steigen. Die Menschen wollen sich nicht einschränken und auf ihren Restaurant- oder Kinobesuch verzichten, deswegen werden sie sich testen lassen“, sagt Bültmann. In den vergangenen Wochen wurde die Testkapazität in Rade bereits heruntergefahren. Nicht nur das Haus Hürxthal hat keine Teststelle mehr, auch der Testpunkt am Wuppermarkt in Vogelsmühle wurde geschlossen – und der Testbus am Wartburghaus kommt auch seltener. Ob die noch bestehenden Teststellen in der Innenstadt die steigende Nachfrage stemmen können, wird sich zeigen. „Zu unserer Teststelle kommen nicht nur Ungeimpfte, sondern auch geimpfte Personen. Das ist auch richtig. Wir haben viele Bürger, die regelmäßig kommen.“ Dr. Ralph Bültmann rechnet damit, dass die Impfquote durch die neuen Corona-Regeln für den Herbst ansteigen wird. In der Zwischenphase werden trotzdem viele Corona-Schnelltests benötigt.