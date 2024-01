Termin-Tipps Das ist in Rade im ersten Quartal 2024 los

Literarische Interessierte sind für Dienstag, 16. Januar, eingeladen, dann findet ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei das Literaturcafé statt. Diesmal stehen die Bücher „Lewis Reise“ on Per Olav Enquist und „Die Überlebenden“ von Alex Schulman im Mittelpunkt. Willkommen in der Runde sind aber auch Besucher, die diese Bücher (noch) nicht gelesen haben.