Bürgermonitor in Radevormwald : Tempo 30 an der Froweinstraße ist gewollt

Radevormwald Im südlichen Bergerhof wird das Tempo gedrosselt. Politik hat das so entschieden – trotz Kritik der Feuerwehr. BM-Leser wunderte sich und meldete sich am Bürgermonitor.

Wer als Verkehrsteilnehmer in die Froweinstraße abbiegt, der stößt seit geraumer Zeit auf ein Tempo 30-Schild. Das wunderte BM-Leser Lutz Aldermann, der ein solches Schild auch in der Straße Am Kreuz entdeckte und sich jetzt am Bürgermonitor meldete. „Dabei hatte sich die Feuerwehr doch noch im Mai dagegen ausgesprochen“, berichtet Aldermann.

Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes, bestätigt die Beobachtungen des Lesers auf Anfrage unserer Redaktion. Im gesamten Bereich südliches Bergerhof – also auch an der Froweinstraße, an der Kreuzstraße und an der Einmündung Zum Kreuz – gelte Tempo 30. Im Verkehrsausschuss habe es dazu den entsprechenden politischen Beschluss gegeben, den die Stadtverwaltung umzusetzen habe.

„Die Feuerwehr hatte sich in der Tat gegen diese Tempobeschränkung ausgesprochen, weil sich, so die Begründung, die Anfahrtszeiten zu möglichen Rettungseinsätzen verlängern könnten“, sagt Knorz. Die Politik sprach sich dennoch mehrheitlich für Tempo 30 aus, um in dem gesamten Gebiet den Verkehr zu beruhigen, hieß es.

