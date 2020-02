Oberbergischer Kreis : Teilhabemanager für Geflüchtete nehmen ihre Arbeit auf

In Trägerschaft des Caritasverbandes für den Oberbergischen Kreis und des Internationalen Bundes haben drei Teilhabemanager ihre Arbeit aufgenommen (v.l.): Suse Düring-Hesse (Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Oberbergischen Kreises); Gabriele Goldschmidt (Abteilungsleitung Integration und Beschäftigung im Caritasverband), Tobias Menger, Teilhabemanager; Tanja Berghoff und Julia Barlog, Teilhabemanagerinnen; Heike Braun (Leitung Jugendmigrationsdienst Waldbröl), Anke Breunsbach (Ansprechpartnerin THM, Kommunales Integrationszentrum). Foto: OBK. Foto: OBK

Oberbergischer Kreis „Gemeinsam klappt’s“ – unter dem Motto haben drei sogenannte Teilhabemanager im Oberbergischen Kreis, in Trägerschaft des Caritasverbandes und des Internationalen Bundes, ihre Arbeit aufgenommen.

Die Teilhabemanager suchen gezielt geflüchtete Menschen an ihrem neuen Aufenthaltsort auf, um auf deren zukünftige Qualifizierung, Ausbildung oder Beschäftigung hinzuwirken.

„Wir arbeiten in unseren Beratungsdiensten stets unter der Prämisse der Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Gabriele Goldschmidt, Abteilungsleitung für Integration und Beschäftigung beim Caritasverband. Sie ergänzt: „Wir möchten die Zielgruppe im Programm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“ Dazu gehöre für Goldschmidt die Teilhabe an Bildung, gesellschaftlichem Leben und Arbeit.