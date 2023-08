Firma Kuhn Edelstahl in Radevormwald Leinen los und Segel hoch für die neuen Auszubildenden

Am Nachmittag traf die Gruppe im Hafen ein und machte sich nach einer kurzen Vorstellungsrunde mit dem Skipper und seiner Maat mit den Räumlichkeiten des Bootes vertraut. In gemütlicher Atmosphäre richtete man sich ein, und die erste Küchencrew servierte der Mannschaft ein leckeres selbstgekochtes Essen aus Reis, Hühnchen und Gemüse. Am Abend durften alle noch einmal an Land gehen und den Abend ausklingen lassen.