Sana Krankenhaus in Radevormwald Den Menschen in der Pflege Wertschätzung zeigen

Was die ambulante Pflege angeht, so gebe es in Radevormwald zwar ausreichend Pflegedienste, doch das eigentliche Problem sei der allgemeine Mangel an Mitarbeitern. Auf die Frage, ob dies auch mit der mangelnden Attraktivität des Berufs zu tun habe, entgegnet Kyra Springer: „Der Pflegeberuf ist durchaus attraktiv“. Sie selber habe nie bereut, nach dem Schulabschluss eine Lehre als Altenpflegerin absolviert zu haben. „Es gibt auch vielseitige Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Bereich.“ Springers Wunsch ist, dass die Verantwortlichen sich trauen, in der Pflege endlich neue Wege zu gehen. „Sonst kann es tatsächlich passieren, dass das System eines Tages zusammenbricht“, befürchtet sie.