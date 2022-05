Radevormwalder Schüler informieren sich : „Tag der Ausbildung“ gibt Orientierung

Die GGS Stadt bietet sich als zentraler Messestandort (wie hier 2017) bestens an. Hier laufen alle Fäden zusammen und präsentieren sich die Unternehmen mit vielen Informationen für die Jugendlichen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Nach zwei Jahren Pause findet wieder eine große Präsenzveranstaltung für Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz statt – in der GGS Stadt als Messestandort und in den Betrieben Rado Gummi und Kuhn Edelstahl.

Es geht um die berufliche Zukunft ganz vieler junger Menschen, die am Ende ihrer Schulzeit eine Perspektive brauchen. Ausbildung? Studium? Vielleicht dual? Oder doch lieber zunächst einmal ins Ausland? Eine große Hilfe bei der Auswahl beruflicher Möglichkeiten bietet immer der „Tag der Ausbildung“. Wegen der Corona-Pandemie gab‘s diese Möglichkeit zwei Jahre nicht, jetzt aber nach drei Jahren findet wieder eine große Präsenzveranstaltung für Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz statt – Termin: Samstag, 14. Mai, 10 bis 15 Uhr, in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt als zentralem Messestandort und in zwei Betrieben (Rado Gummi und Kuhn Edelstahl), die ihre Räume für den Tag öffnen.

Veranstalter sind das Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk RUN und die Wirtschaftsförderung der Stadt Radevormwald. Knapp 30 Unternehmen, Organisationen und Verbände aus Radevormwald, Hückeswagen, Halver und Remscheid nehmen teil. Sie haben Informationen zu Ausbildung, Berufen, Karrierechancen und viele Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung im Angebot. Das Besondere: Es gibt einen kostenlosen Bustransfer zwischen der GGS Stadt und den beiden geöffneten Betrieben - zu Rado (Uelfe-Wuppertal-Straße) fährt der Bus um 12.45, 13.45 und 14.45 Uhr, zu Kuhn Edelstahl um 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 12.45, 13.45 und 14.45 Uhr.

Kuhn Edelstahl öffnete auch 2015 seine Türen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Was in der Stadt so alles hergestellt wird Die Idee Das Unternehmer-Netzwerk RUN entstand aus einer Idee von Petra Kampmann und Klaus Lüttgenau 2004, nachdem sich herausgestellt hatte, dass viele Unternehmer vor Ort gar nicht wissen, was in ihrer Stadt hergestellt oder angeboten wird. Das Team Mittlerweile wurde das Team bei RUN (mit Klaus Lüttgenau, Dorothea Perkovic, Michael Scholz und Dr. Britta Spitzbart) auch verstärkt: durch Marie Steinhauer von der Wirtschaftsförderung der Stadt und durch Christopher Aurich von der Aurich-Textilien-Gruppe.

Koordiniert wird der Tag durch das Orga-Team von RUN und der Stadt sowie den mitorganisierenden Unternehmen Aurich, Emil Holzmann, Gira, Schleuniger, Kuhn Edelstahl, Notarin Dr. Britta Spitzbart und Kanzlei Lütgenau + Thunich.

Auch im Vorfeld der Veranstaltung drehte sich alles um die Ausbildung: Am vergangenen Dienstag gab es einen Informationsabend für alle Eltern und Schüler in der Aula des Schulzentrums an der Hermannstraße, die sich für das Thema Ausbildung interessieren. Flankierend dazu gab es am Freitag und gibt es am kommenden Freitag auch wieder Infovormittage in den Schulen für Schüler der neunten Jahrgangsstufe und für alle Schulabgänger.

Beim 9. Tag der Ausbildung fährt auch wieder der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie vor, um von dort aus die jungen Leute zu informieren. Für den Tag der Ausbildung ist auch wieder eine Broschüre in einer Auflage von 2500 Stück erschienen. In ihr finden die Schüler und Eltern alle Informationen zu den Firmen, zu Ausbildungsplätzen und Ansprechpartnern. Im Mittelteil der Broschüre findet sich eine Übersichtskarte der Firmenstandorte und der GGS Stadt als zentralem Veranstaltungsort. Im Grußwort von RUN werden die Vorteile des Tages kurz und knapp zusammengefasst: „Mit diesem Konzept sollen der jungen Generation die Chancen, die sich in Radevormwald bieten, vor Augen geführt und die ortsansässigen Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Fachkräften unterstützt werden.“