Stadtverwaltung Radevormwald „Tag der Ausbildung“ findet erstmals zweigeteilt statt

Premiere in der Bergstadt: Der „Tag der Ausbildung“ findet erstmals zweigeteilt statt: Dem eigentlichen Veranstaltungstag am Samstag, 24. Februar, 10 bis 14.30 Uhr, in der Turnhalle II an der Hermannstraße, wird ein Fachkräftenachmittag ebenfalls in der Sporthalle am Freitag, 23. Februar, 14 bis 18 Uhr, vorangestellt. Und bereits am Mittwoch, 21. Februar, 18.30 Uhr, gibt es einen Elternabend zum Tag der Ausbildung in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums an der Hermannstraße.