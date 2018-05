Zum Thema Insektensterben : Sven Wolf spricht mit Imkern und Gärtnern in Radevormwald

Radevormwald Der Landtagsabgeordnete besuchte unter anderem die Radevormwalder Imkerin Nele Bendick sowie den örtlichen Kleingartenverein.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat ein Zeichen für die Bedeutung von grünen Gärten für den Insektenschutz gesetzt. So traf er sich unter anderem mit dem Vorsitzenden des Kleingartenvereins Radevormwald, Antonio Nese. Dieser berichtete, bis vor Kurzem hätten die Gärtner auch noch einige Bienenstöcke bei sich auf dem Gelände stehen gehabt. Den Unterschied habe man schon gemerkt, was die Erträge der Bäume angehe.

Bereits Ende April hatte Wolf in Remscheid den Imker Johannes Remijn besucht und einiges über das Halten von Bienenvölkern und ihr Verhalten - auch unter veränderten Umweltveränderungen erfahren. Am vergangenen Samstag war er zum Gespräch bei der Radevormwalder Imkerin Dr. Nele Bendick," berichtet er. "Das drohende Insektensterben beschäftigt die Menschen überall - gerade jetzt in den wärmeren Tagen, wo deutlich wird, wie viel seltener doch das Summen und Brummen bei uns in Parks und Kleingärten geworden ist. Es gibt hier im Bergischen aber auch sehr viele engagierte Hobby-Imkerinnen und Imker, die auch in Vereinen aktiv sind."