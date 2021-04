Abitur 2021 in Radevormwald : Sven Wolf fordert fürs Abitur 2021 „Freischussregelung“

Abitur 2021 in Radevormwald

Die SPD befürchtet Nachteile für die Abiturienten auch in Radevormwald. Foto: dpa/Holger Hollemann

Radevormwald/Düsseldorf Einen Freiversuch für alle zentralen Abiturprüfungen hatte die SPD-Landtagsfraktion bereits im Januar 2021 ins Gespräch gebracht. Nun liegt ein Änderungsantrag vor.

Der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Sven Wolf, macht sich stark für eine „Freischussregelung“ beim gegenwärtigen Abitur in NRW. „In einer Video-Konferenz habe ich vor der Osterpause mit Schülerinnen und Schülern über das Abitur und die zentralen Abschlussprüfungen gesprochen“, berichtet Wolf. „Sie befürchten, dass sich die erschwerten Corona-Bedingungen in ihren Noten widerspiegeln werden. Eine Freischussregelung würde den Prüfungsdruck abmildern.“ Einen Freiversuch für alle zentralen Abiturprüfungen hatte die SPD-Landtagsfraktion bereits im Januar 2021 ins Gespräch gebracht. Nun liegt ein Änderungsantrag vor, in dem es unter anderem heißt: „Die landeseinheitlichen Prüfungen sind [,,,] durch eine durch die Lehrkräfte der Schule erstellte Prüfungsarbeit zu ersetzen, die stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug nehmen kann, als dies bei zentralen Prüfungen möglich ist.“