Diebstahl in Radevormwald : 71-Jähriger wird Geldbörse geklaut - mit EC-Pin

Radevormwald Beim Einkauf in einem Supermarkt an der Erlenbacher Straße in Radevormwald ist einer 71-Jährigen am Montag die Geldbörse gestohlen worden. Der Dieb hob Geld mit ihrer EC-Karte ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Radevormwalderin hatte den Markt gegen 12.30 Uhr betreten und ihre geöffnete Handtasche, in der sich ihre Geldbörse befand, im Einkaufswagen deponiert. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche. Sie berichtete von einem etwa 40 Jahre alten Mann, der ihr mehrfach auffällig nahe gekommen war; ob der Mann, der mit einem rot-schwarz-karierten Hemd bekleidet war, mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht, ist allerdings unklar. Weil der Dieb in der Geldbörse neben einer EC-Karte auch den Pin fand, blieb es für die 71-Jährige nicht bei dem Diebstahl; der Täter ging umgehend zu einer nahegelegenen Bankfiliale und hob Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

(s-g)