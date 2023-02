Blaues Kreuz in Radevormwald Suchtklinik-Leiter wechselt nach Hagen

Beim Blauen Kreuz ist man mit Kums Arbeit in Radevormwald hochzufrieden, auch wenn er nur rund ein Jahr hier gewirkt hat. „Ein toller Arzt“, sagt Reinhard Jahn, der Geschäftsführer des Blauen Kreuzes, das seinen Sitz in Wuppertal hat. Natürlich bedauere man, dass man nicht länger mit Kum zusammenarbeiten könne. „Allerdings ist das Curt-von-Knobelsdorff-Haus eine recht kleine Klinik. Die Rehabilitation steht hier im Vordergrund.“ Kum habe offensichtlich den Wunsch gehabt, wieder verstärkt im Akutbereich zu arbeiten. Allerdings habe der 52-Jährige dafür gesorgt, dass die Einrichtung rasch einen qualifizierten Nachfolger bekomme. „Mit dem 1. April wird Dr. Holger Lach die Leitung übernehmen“, kündigt Reinhard Jahn an. Lach war bislang in der Prinzhorn-Klinik in Hemer tätig. Den Kontakt habe Hüseyin Kum vermittelt, der dort vor seinem Wechsel nach Radevormwald als Chefarzt gearbeitet hatte. So ist die Kontinuität der Leitung in der traditionsreichen Radevormwalder Klinik gesichert, der ältesten des Blauen Kreuzes.