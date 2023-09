Kreissparkasse Köln im Oberbergischen Kreis Stühlerücken bei der Kreissparkasse Köln

In der Regional-Filiale Engelskirchen wiederum wird Sylvia Sobczyk künftig die Leitung übernehmen. Sie kehrt damit an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Denn bereits nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war sie von 2004 bis 2014 hier tätig, anfangs als Privatkundenberaterin, später in der Vermögensberatung. Es folgte dann der Wechsel in gleicher Funktion in den Rhein-Sieg-Kreis zur Filiale Much, ehe sie 2015 zur Leiterin der Filiale Seelscheid berufen wurde. Ihre neue Führungsaufgabe ist nicht nur beruflich eine Rückkehr in die Heimat, denn mit ihrem Wohnort in Schnellenbach ist Sylvia Sobczyk auch privat in Engelskirchen zu Hause.