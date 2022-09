Individuelle Begleitung im Studium : Sieben Talente aus Radevormwald werden gefördert

20 Jugendliche aus dem Oberbergischen Kreis nehmen an dem Förderprogramm teil. Foto: Studienkompass

Oberberg/Radevormwald Das Programm Studienkompass unterstützt 20 junge Frauen und Männer aus dem Oberbergischen Kreis. Die größte Gruppe kommt aus der Bergstadt.

20 Jugendliche aus dem Oberbergischen Kreis starten mit Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung in das Förderprogramm Studienkompass. Sie werden in den nächsten drei Jahren individuell bei ihrer Studien- und Berufsorientierung begleitet.

Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten stehen zwei Jahre vor dem Abitur und stammen aus Familien, in denen bislang niemand akademische Erfahrungen gesammelt hat. Auf ihrem Weg haben sie häufig besondere Hürden zu überwinden. Das Programm wird in der Region mit der Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung angeboten.

Johanna Holst, Vorstand der Hans Hermann Voss-Stiftung, betont die Bedeutung der Förderung: „Die Aufnahme in ein Förderprogramm schafft Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Durch den Studienkompass erhalten die jungen Talente die Möglichkeit, den für sie richtigen Bildungsweg einzuschlagen. Einen Bildungsweg, der durch ihre Interessen und Talente bestimmt wird und nicht durch ihre soziale Herkunft. So können wir einen wichtigen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit leisten.“