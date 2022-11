Energiepreise in Radevormwald : Strom- und Gaspreise steigen zum 1. Januar 2023

Energiepreise in Radevormwald

Radevormwald Bei den Stadtwerken Radevormwald sind die Beschaffungskosten für Strom und Gas in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Das hat Folgen für die Kunden.

Das war wohl nicht anders zu erwarten: Die Stadtwerke Radevormwald (SWR.) erhöhen zum Jahreswechsel die Preise für Strom und Erdgas. „Die Großhandelspreise für Strom und Gas haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht und befinden sich weiterhin auf einem extremen Niveau. Wie bei allen anderen Energieversorgern sind daher auch bei den Stadtwerken die Beschaffungskosten für Strom und Gas stark angestiegen“, teilte das Unternehmen am Freitagmorgen mit. Deshalb werden die Preise für Strom und Gas zum 1. Januar 2023 erhöht. Die Stadtwerke werden alle Kunden wohl im Laufe der kommenden Woche schriftlich über die jeweiligen Änderungen in ihrem Tarif informieren.