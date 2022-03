Politik in Radevormwald : Straßenbaubeiträge - Hoffnung für Bürger

Die letzte größere Straßensanierung in Radevormwald, bei der Privatleute mit Beiträgen zur Kasse gebeten wurden, war die Erneuerung der Bahnstraße. Durch die bereits vor einigen Jahren eingeführten Fördermöglichkeiten konnten die Anlieger, die sich gegen das Vorhaben lange Zeit gestemmt hatten, immerhin die Hälfte der Kosten erstattet bekommen. Nun, mit dem neuen Beschluss, ist es denkbar, dass auch die übrigen Kosten noch rückwirkend erstattet werden. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald CDU und FDP im Landtag haben beschlossen, dass über ein Förderprogramm Straßenbaubeiträge künftig erstattet werden. In Radevormwald ist das Thema aktuell: Am Montag soll über das Straßen- und Wegekonzept beraten werden.

Am Montag treffen sich Vertreter von Politik und Verwaltung im Bauausschuss. Einer der Tagesordnungspunkte ist das Straßen- und Wegekonzept für 2022. Ein solches Konzept ist vorgeschrieben, um darzulegen, „wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können“, erläutert die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Ein Beschluss dieses Konzeptes kann also theoretisch für Anlieger einer bestimmten Straße größere finanzielle Folgen bedeuten. Die teilweise sehr hohen Kosten für die Anwohner werden seit Jahren heftig debattiert. Just in der vergangenen Woche waren die unpopulären Straßenbaubeiträge wieder Thema im Landtag. Diesmal allerdings gibt es für gebeutelte Anlieger Hoffnung: Die Regierungskoalition von CDU und FDP hat beschlossen, dass das Land die Kosten künftig übernimmt, und zwar über ein Förderprogramm.

Info Diese Straßen tauchen im neuen Konzept auf Überblick Im Straßen- und Wegekonzept, das im Bauausschuss am Montag Thema ist, geht es um folgende Straßen: Auf der Brede, Tuchstraße, Dahlhauser Straße, Hohenfuhrstraße, Hönde, Kohlstraße, Mühlenstraße, Oberönkfeld, Rudolf-Diesel- und Käthe-Paulus-Straße. Die Sitzung beginnt am Montag um 17 Uhr im Saal des Bürgerhauses. Der Tagesordnungspunkt ist öffentlich.

Aus diesem Grund beantragt die Fraktion der Alternativen Liste (AL), dass der Tagesordnungspunkt erst einmal verschoben wird, weil bei den Landesbeschlüssen noch einiges im Fluss ist. „Der Landtag hat heute die Abschaffung der Straßenbaubeiträge beschlossen, allerdings nicht durch Änderung der Rechtsgrundlagen, sondern durch Übernahme der Beiträge in ein sogenanntes Förderprogramm. In der kommenden Woche soll noch einmal über einen Gesetzesentwurf der Opposition beraten werden, der auch die Rechtsgrundlagen verändern will. Wenn von dieser Maßnahme zunächst auch nur die Straße Auf der Brede unmittelbar betroffen ist, halten wir eine Verschiebung der Entscheidung für sinnvoll und geboten“, begründet der AL-Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. „Außerdem weisen wir jetzt schon darauf hin, dass wir die Vielzahl der historischen Straßen, die ,angeblich‘ erstmalig ausgebaut werden sollen als rechtlich sehr zweifelhaft ansehen.“ Die AL bitte bei erneuter Vorlage in jedem Einzelfall zu begründen, warum die Verwaltung der Auffassung ist, dass der jeweiligen Straße der Status einer historischen Straße verweigert werden kann.

Aktuell gibt es in Radevormwald nur eine Straßenbaumaßnahme, bei der Anliegerbeiträge anfallen, das ist die Sanierung der Dahlienstraße, berichtet Burkhard Klein, der Leiter des Bauverwaltungsamtes. „Dort sind allerdings vor allem Gewerbebetriebe ansässig“, erklärt er. Die letzte größere Straßensanierung in Radevormwald, bei der Privatleute mit Beiträgen zur Kasse gebeten wurden, war die Erneuerung der Bahnstraße. Durch die bereits vor einigen Jahren eingeführten Fördermöglichkeiten konnten die Anlieger, die sich gegen das Vorhaben lange Zeit gestemmt hatten, immerhin die Hälfte der Kosten erstattet bekommen. Nun, mit dem neuen Beschluss, sei es denkbar, dass auch die übrigen Kosten noch rückwirkend erstattet werden, meint Burkhard Klein.