Vandalismus : Strafanzeige wegen Schmiererei am Bürgerhaus

Radevormwald Die Polizei bestätigt den Eingang einer Strafanzeige gegen die unbekannten Täter.

Im Fall der Gedenktafel am Bürgerhaus, die von Unbekannten mit Farbe beschmiert wurde, ist nun eine Strafanzeige eingegangen. Das bestätigt Michael Tietze. Sprecher der Oberbergischen Polizei. Die Anzeige sei von dem Radevormwalder Ratsmitglied Fritz Ullmann per Mail eingesandt worden. Am frühen Montagmorgen war die Farbe auf der Tafel, die an etwa 200 Opfer des NS-Regimes in Radevormwald erinnert, bemerkt worden. Die Farbe wurde inzwischen vom Hausmeister entfernt, eine größere Beschädigung der Tafel liegt nicht vor.