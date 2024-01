Radevormwalder Freizeit-Center Start des Technik-Umbaus im „life-ness“

Es wird langsam ernst. Die Arbeiten im Untergeschoss des Freizeitcenters „life-ness“ beginnen in den kommenden Wochen. Das teilte jetzt die Bäder GmbH mit. Nach ersten Vorarbeiten wird das Bad am Freitagabend, 26. April, für mehrere Monate geschlossen. Das Nessi-Kinderland und das Fitness-Center Injoy bleiben geöffnet. „Ein Team um die beiden Bäder-Geschäftsführer Florian Weiskirch und Simon Woywod ist in diesen Tagen dabei, die letzten Voraussetzungen für den geplanten, größeren Technikumbau im Untergeschoss des Gebäudes zu schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung. Bis zur Schließung des Bades wird demnach die Strom- und Wärmeversorgung in Kooperation mit den Stadtwerken neu aufgestellt. Dazu kommen Vorbereitungsarbeiten für den eigentlichen Umbau der Technik.