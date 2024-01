Ärzte und Apotheker in Radevormwald Das neue E-Rezept – so läuft der Start

Ein Medikament oder eine Arznei in der Apotheke abholen, ohne vorher das Rezept in der Arztpraxis einzusammeln. Solche und noch andere Vorteile verspricht das sogenannte E-Rezept. Seit Anfang des Jahres ist der digitale Nachfolger des rosa Zettels in den Arztpraxen verpflichtend – so auch in Radevormwald. Und das funktioniert bisher ganz gut, wie Apotheken und Ärzte berichten.