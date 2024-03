Aufforstung in Radevormwald Der städtische Wald wird bunter

Die Flächen, die aufgeforstet werden, liegen an der Maaskuhl, am Herzberg, an der Uelfe, hinter dem Kommunalfriedhof und an der Keilbeck in Radevormwald. Die Gesamtfläche der städtischen Pflanzung beträgt 2024 bereits 9,6 Hektar – darunter 7,3 Hektar Förderflächen, 1,9 Hektar Spendenflächen und 0,3 Hektar Ersatzaufforstung. In diesem Jahr wurden bereits 12.100 Bäume und Sträucher gepflanzt. Baumarten sind Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde, Bergahorn, Rotbuche, Schwarzerle, Esskastanie, Lärche, Weißtanne, Kiefer und Douglasie. Und für den Waldrand sind es Straucharten, beziehungsweise Bäume zweiter Ordnung, wie Hundsrose, Schlehe, Hasel, Holunder, Hartriegel, Vogelbeere und Pfaffenhütchen.