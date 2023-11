Energiekosten in Radevormwald Stadtwerke senken die Strom- und Gaspreise

Die Senkung werden die Kunden deutlich in der Geldbörse spüren. Beim Strom wird dies bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3200 Kilowattstunden eine Einsparnis von 340 Euro bedeuten. Beim Gas, ausgehend von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden, können die Kunden mit eine Einsparung von 620 Euro rechnen. „Wir werden in dieser Woche alle Kundinnen und Kunden über die jeweiligen Änderungen in ihrem Tarif schriftlich informieren“, kündigt Biljana Dajic von der Abteilung Vertrieb und Marketing an.