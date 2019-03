Stadtwerke Radevormwald: Rades höchster Punkt liefert Öko-Strom

Radevormwald Auf dem Dach des Wasserbehälters in der Ortschaft Wintershaus haben die Stadtwerke eine Photovoltaik-Anlage installiert. Dank einer neuen Gesetzeslage kann der Strom direkt ins Radevormwalder Netz fließen.

An diesem Vormittag sind Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Behler und Udo Knopp, Vertriebs- und Marketing-Chef, in die Ortschaft Wintershaus gekommen, kurz bevor die B 229, von Rade kommend, die Grenze zum Märkischen Kreis passiert. Hier, auf dem höchsten Punkt der Stadt (übrigens auch des Rheinlandes), wird das Wasser für Radevormwald gesammelt, das aus der Dhünn-Talsperre stammt, wie Udo Knopp erklärt. „Das Dach brauchte eine neue ,Haut’, und wir haben die Gelegenheit genutzt, diese Photovoltaik-Anlage zu installieren“, erläutert er. 320 Module recken nun ihre Oberfläche zum Himmel und hoffen auf Sonnenschein.

Es ist nicht die erste Photovoltaik-Anlage, die die Stadtwerke installiert haben. Zwei Schulen in Rade sind bereits mit solchen Anlagen ausgestattet: die GGS Stadt an der Carl-Diem-Straße und die Hauptschule am Schulzentrum Hermannstraße. Vor rund einem Jahr, im Februar 2018, kam dann eine Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Am Gaswerk hinzu.