Energiekosten in Radevormwald Stadtwerke erhöhen Strompreise ab April

Die Stadtwerke Radevormwald beabsichtigen nach jetzigem Stand, nichts an den Preisen zu ändern, sondern lediglich die staatlich induzierten Mehrkosten an den Kunden weiterzugeben. Die Situation auf dem Markt scheint schwierig, was nach Ansicht des SWR-Geschäftsführers aber nur auf die große Verunsicherung durch die Bundespolitik zurückzuführen sei. Niemand wisse, was noch kommt. „Vom Markt her haben wir das hier in Radevormwald eigentlich ganz gut im Griff, wir wissen aber leider überhaupt nicht, wie es weitergeht“, sagt Weiskirch. Man versuche auch künftig, eine Strategie im Sinne der Kunden zu fahren, um sie zu unterstützen.