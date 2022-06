Versorgerunternehmen in Radevormwald : Stadtwerke erhöhen Preise für Strom und Erdgas

Versorgerunternehmen in Radevormwald

Radevormwald Wegen der extremen Entwicklungen auf dem Energiemarkt käme man nicht umhin, ab August die Preise anzupassen, erklärte das Unternehmen am Freitag.

Die Stadtwerke Radevormwald (SWR.) haben angekündigt, ab August 2022 die Preise für Strom und Erdgas zu erhöhen. Grund dafür sei nicht zuletzt die aktuelle internationale Lage, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens: „Seit Monaten wird weltweit über die steigenden Preise für Strom und Erdgas in den Medien berichtet. Der Krieg in der Ukraine verschärft den Anstieg der ohnehin schon extrem hohen Energiemarktpreise zusätzlich. Davon ist auch die Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) unmittelbar betroffen.“