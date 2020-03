Politik in Radevormwald : Stadtrat beschließt den Haushalt 2020

Politik in Radevormwald

Radevormwald Nach schwierigen Beratungen gab es in der Sondersitzung am Montag zwar ein Votum für den Haushaltsentwurf, aber keine breite Mehrheit unter den Fraktionen. Der Antrag von SPD, Grünen und AL zur Ein-Prozent-Kürzung scheiterte.

Zwei Dinge waren im Rat bei dieser Haushaltsdebatte anders als sonst: Erstens musste am Montag für den erkrankten Bürgermeister sein Stellvertreter Gerd Uellenberg (CDU) die Sitzung leiten, zweitens wurden Besucher gebeten, sich in eine Namensliste einzutragen – wegen des Coronavirus.

Zu Beginn der Debatte über den Haushalt wurde der Antrag von SPD, Grünen und Alternativen Liste besprochen, den die drei Fraktionen am Freitag vorgestellt hatten. Darin wird vorgeschlagen, mit einem „globalen Minderaufwand“ die Haushaltsprobleme zu lösen, einer generellen Kürzung von einem Prozent.

Mehrfach wurde kritisiert, dass der Antrag so kurzfristig eingebracht worden war. „Er hat mich am Freitag kurz vor Mittag erreicht“, sagte Volker Uellenberg, Leiter der Kämmerei. Viel Zeit habe er leider nicht gehabt, um sich mit diesem weitgehenden Antrag zu beschäftigen. Dabei bestehe für solche weitgehenden Anträge eine Vorberatungspflicht im Haupt- und Finanzausschuss. Uellenbergs Fazit im Stadtrat: „Dieses Instrument bringt Radevormwald überhaupt nichts.“

Dass die Gemeinde Simmerath in der Eifel damit arbeite, besage wenig, denn Simmerath befinde sich nicht in einem Haushaltssicherungskonzept wie Rade. Die Einsparungen summierten sich durch diesen Vorschlag auf etwa zwei Millionen Euro in den nächsten Jahren. Uellenberg: „Das ist nicht umsetzbar und nicht darstellbar.“ Der Antrag der drei Fraktionen wurde schließlich von einer Mehrheit des Gremiums abgelehnt.