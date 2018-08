Radevormwald: Musiktaschen für Kindergarten

Radevormwald Musiktaschen mit Instrumenten überreichten Spender den Erziehern und Kindern des Lily-Braun-Kindergartens in Radevormwald.

Musiktaschen, prall gefüllt mit verschiedenen Instrumenten, übergaben Matthias Thunich von der Steuerberatung Lüttgenau & Thunich, Dietmar Gasde von der Sparkasse und Patrick Schönewald, Geschäftsführer von Rade Pack, dem Förderverein und den Leiterinnen und Kindern der Lily-Braun-Kindertagesstätte. Die Musiktaschen sind nur ein Projekt, das durch die Spenden dieser und weiterer Wohltäter umgesetzt werden konnte. In den vergangenen Kindergarten-Jahren konnten unter anderem Sport- und Musikprojekte durchgeführt und einige größere Anschaffungen getätigt werden, wie eine Nähmaschine, eine Musikanlage und Feuerkörbe. Auch ein Marionettentheater zur Weihnachtsfeier und die Musikkapelle zum Martinszug, sowie die Abschluss-T-Shirts und -Fahrt der Vorschulkinder wurden durch Spenden an den Förderverein finanziert. An dieser Stelle möchte sich Diana Sander, Vorsitzende des Fördervereins, persönlich in dessen Namen und im Namen der Kinder und der Leitung der Kita herzlich bei allen Spendern bedanken: „Der Kindergarten, vertreten durch den Förderverein, benötigt die Unterstützung aller großen und kleineren Wohltäter. Nur dadurch können wir den Kindern auch im kommenden Kindergartenjahr tolle neue Projekte und Anschaffungen ermöglichen. Die Spenden sind einfach unerlässlich und eine wunderbare Art die Nachwuchsförderung flexibler zu gestalten.“